شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد الجماهير المصرية تدعم الفراعنة فى نهائي أمم أفريقيا من الكافيهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الجماهير المصرية على التواجد بكثافة في المقاهي والكافيهات من أجل دعم منتخب مصر في مباراته ضد السنغال والتي تجمعهما مساء الأحد على استاد أولمبيه في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي ليحتكم الفريقين إلى شوطين إضافيين من أجل تحديد بطل النسخة الحالية من أمم إفريقيا.

ويخوض منتخب مصر مباراة السنغال بتشكيل مكون من محمد أبو جبل في حراسة المرمى وإمام عاشور ومحمد عبد المنعم ومحمود الونش وأحمد فتوح في الدفاع وحمدي فتحي وعمر السولية ومحمد النني في الوسط ومحمد صلاح ومصطفى محمد وعمر مرموش في الهجوم.

ويخوض السنغال مباراة منتخب مصر بتشكيل مكون من، "إدوارد ميندي، سيسيه، كاليدو كوليبالي، إدريسا جي، نامباليز ميندي، شيخو كوياتي، ساديو ماني، اسماعيلا سار، فامارا ديدو، بونا سار، عبدو ديالا".