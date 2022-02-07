شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس السنغال يتفاعل مع إهدار ساديو ماني لركلة الجزاء على يد أبو جبل .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفاعل الرئيس السنغالى ماكي سال مع ضربة جزاء ساديو ماني في نهائي أمم أفريقيا بعدما أضاعها وتمكن أبو جبل من التصدي ببراعة لها في الدقيقة السابعة من الشوط الأول، وذلك وفقاً لحساب كاس أمم أفريقيا على موقع تويتر الذى سلط الضوء على الحسرة الشديدة التى شعر بها بعدما انتفض واضعاً يديه على رأسه، معربا عن اندهاشه لضياع فرصة هدف محقق.



الرئيس السنغالى

وكان الحساب الرسمي لبطولة أمم أفريقيا التابع للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، سلط الضوء فى وقت سابق على تحية السنغالى ساديو مانى والمصرى محمد صلاح لبعضهما قبل المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة بالكاميرون.

ونشر الحساب الرسمي للبطولة على موقع "تويتر": فيديو لتحية ساديو مانى ومحمد صلاح قبل النزول لخوض النهائي معلقا عليها: "من أجل كتابة التاريخ يا صديقي.. تحية الأصدقاء من ماني وصلاح لبعضهما البعض قبل بداية نهائي كأس الأمم الإفريقية 2021".

وبدأ المنتخب الوطنى مشواره فى النسخة الحالية من البطولة بهزيمة مفاجئة بعد خسارته فى أول لقاء بدور المجموعات أمام منتخب نيجيريا بهدف نظيف، ثم الفوز على غينيا بيساو بهدف نظيف، والفوز على السودان بهدف نظيف أيضاً، ليتأهل المنتخب الوطنى ثان مجموعته برفقة نيجيريا، وفى دور الـ16 تغلب الفراعنة على منتخب كوت ديفوار بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5/4، قبل أن يهزم المنتخب المغربى فى ربع النهائى بنتيجة 2/1، ثم المنتخب الكاميرونى بنتيجة 3/1 بركلات الجزاء الترجيحية.