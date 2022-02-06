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الامارات | نجوم الأهلي يصلون إلى أبوظبي بطائرة خاصة

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دبي- سيد مصطفى 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الأهلي يصلون إلى أبوظبي بطائرة خاصة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يصل إلى العاصمة أبوظبي، عند الـ10:30 من صباح الإثنين لاعبو النادي الأهلي المصري، أعضاء المنتخب الوطني، الذي خاضوا نهائي بطولة أمم افريقيا ضد السنغال.

ونسق الأهلي مع اتحاد الكرة المصري بشأن وصول لاعبيه الستة وهم، محمد الشناوي، وأيمن أشرف، ومحمد عبد المنعم، وحمدي فتحي، وعمرو السولية، ومحمد شريف، على متن طائرة خاصة تم توفيرها لنقل اللاعبين من العاصمة الكاميرونية ياوندي، للحاق بمباراة بلميراس البرازيلي، والتي ستقام مساء الثلاثاء في نصف نهائي بطولة العالم للأندية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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