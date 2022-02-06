الامارات | صور من الشوط الأول لنهائي كأس الأمم الإفريقية بين مصر والسنغال

شكرا لقرائتكم خبر عن صور من الشوط الأول لنهائي كأس الأمم الإفريقية بين مصر والسنغال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتهى الشوط الأول بين مصر والسنغال في نهائي كأس الأمم الإفريقية المقامة في الكاميرون وشهد الشوط الأول أفضلية لمنتخب السنغال، الذي كان الأفضل والأخطر وظهر الإرهاق الشديد على عدد من لاعبي المنتخب المصري وعدم تركيز في إنهاء الهجمات والتعامل مع الكرة والتمركز.

وكان اللاعب الوحيد القادر على التعامل مع الكرة هو محمد صلاح الذي وصل بمجهود فردي في أكثر من مناسبة ولكن حارس مرمى السنغال كان لها بالمرصاد، وشهد الشوط الأول ركلة جزاء ضائعة من السنغال بعدما تصدى محمد أبوجبل لها ببراعة أمام النجم السنغالي ساديو ماني.

ونعرض لكم بعض الصور من الشوط الأول للمباراة.

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