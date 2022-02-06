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الامارات | صور من الشوط الأول لنهائي كأس الأمم الإفريقية بين مصر والسنغال

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محمد أبوإسماعيل – دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتهى الشوط الأول بين مصر والسنغال في نهائي كأس الأمم الإفريقية المقامة في الكاميرون وشهد الشوط الأول أفضلية لمنتخب السنغال، الذي كان الأفضل والأخطر وظهر الإرهاق الشديد على عدد من لاعبي المنتخب المصري وعدم تركيز في إنهاء الهجمات والتعامل مع الكرة والتمركز.

وكان اللاعب الوحيد القادر على التعامل مع الكرة هو محمد صلاح الذي وصل بمجهود فردي في أكثر من مناسبة ولكن حارس مرمى السنغال كان لها بالمرصاد، وشهد الشوط الأول ركلة جزاء ضائعة من السنغال بعدما تصدى محمد أبوجبل لها ببراعة أمام النجم السنغالي ساديو ماني.

ونعرض لكم بعض الصور من الشوط الأول للمباراة.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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