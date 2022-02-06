الامارات | شاهد محمد صلاح يخبر أبو جبل كلمة سر أنقذت مرمى مصر «فيدو»

شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد محمد صلاح يخبر أبو جبل كلمة سر أنقذت مرمى مصر «فيدو» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رصدت عدسات وكاميرات الصحف العالمية التي تنقل مباراة مصر والسنغال في نهائي كأس الامم الافريقية قيام محمد صلاح بإعطاء حارس الفراعنة ابو جبل بعض المعلومات قبل تنفيذ ضربة الجزاء التي تصدى لها أبو جبل بكل براعة، وقالت التعليقات ان صلاح أعطى حارس المتخب المصري كلمة السر، وبالفعل استطاع ابو اجبل ان يكون على قدر المسؤولية ويتصدى بكل بطولية لركلة جزاء ماني.

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