الامارات | الحكم يسخر من محمد صلاح في مباراة السنغال: "تفضل حكّم إنت" (صور)

شكرا لقرائتكم خبر عن الحكم يسخر من محمد صلاح في مباراة السنغال: "تفضل حكّم إنت" (صور) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت المباراة النهائية لكأس أمم افريقيا بكرة القدم 2021 التي تستضيفها الكاميرون، لقطات مثيرة في تفاصيلها كونها تجمع منتخبي مصر والسنغال اليوم (الأحد) على ملعب "أوليمبي ستاديوم" في ياوندي، بمشاركة نجمي ليفربول محمد صلاح وسادو ماني.

وكان هنالك قرارات عديدة لحكم المباراة الجنوب افريقي فيكتور جوميز بدأها في الدقيقة الرابعة باحتساب ركلة جزاء لصالح منتخب السنغال، كما حاول الحكم في الدقيقة 37 اشهار البطاقة الصفراء للاعب المصري حمدي فتحي لكن محمد صلاح اعترض عليها كونه كابتن الفريق.

وكان رد الحكم على صلاح غريبا بأن وجه الصافرة والكارد الى محمد صلاح وقال له "تفضل حكّم المباراة انت" وظهر ذلك من خلال مشهد بين صلاح والحكم بثه التلفزيون.

ويسعى منتخب السنغال بقيادة نجمه اللامع سادو ماني الى التتويج للمرة الأولى في تاريخه باللقب، رغم بلوغه النهائي ثلاث مرات ووصوله الى النهائيات 16 مرة، بينما يبحث منتخب مصر عن لقبه الثامن في المسابقة التي اعتاد على خطف لقبها لكنها ستكون الأولى تحت قيادة نجمه محمد صلاح المتلهف لحمل كأسها.

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