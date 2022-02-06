الامارات | محمد صلاح يخدع ماني في أول اختبار بنهائي كأس الأمم الإفريقية (صور)

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يخدع ماني في أول اختبار بنهائي كأس الأمم الإفريقية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجح "الجبل المصري" حارس مرمى المنتخب المصري محمد أبوجبل، في التصدي لركلة جزاء بطريقة رائعة أمام لاعب السنغال ساديو ماني، في الدقيقة 7 بعد ركلة جزاء مبكرة احتسبت لمنتخب السنغال في الدقيقة 3 نتيجة تدخل خاطئ من المدافع المصري محمد عبد المنعم، وشهدت ركلة جزاء حوار ضاحك بين محمد صلاح قائد منتخب مصر والحارس محمد أبوجبل.

وأثناء توجيه من قائد المنتخب المصري صلاح إلى أبوجبل، ويبدو أنه كان يخبره بالزاوية المفضلة لساديو ماني، تدخل النجم السنغالي، واقترب من اللاعبين وتدخل في الحديث ليخبر الحارس أبوجبل عن زاويته المفضلة على يسار الحارس ويؤكد حوار النجم المصري وهو ما أذهل محمد صلاح، من طريقة تدخل اللاعب السنغالي.

وتفوق أبوجبل على ساديو ماني، في ركلة الجزاء بعد أن نجح في التصدي لركلة الجزاء، حيث حاول اللاعب تغيير الزاوية المفضلة له بالتسديد بقوة في الجانب الأخر ولكن حارس مرمى المنتخب المصري محمد أبوجبل، كان الأذكى والأفضل ليتصدى للكرة ويخرجها إلى ركلة ركنية.

ويظهر بعد ذلك السنغالي ساديو ماني، وهو يقوم بتشجيع اللاعبين والجمهور لمواصلة اللعب والهجوم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news