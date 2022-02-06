شكرا لقرائتكم خبر الأولمبية تتعهد بتحسين الأجواء لمصابي كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعهدت اللجنة الأولمبية الدولية بتحسين الأجواء للرياضيين الذين يمكثون في العزل الصحي عقب تبين إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وذلك في أعقاب الانتقادات اللاذعة التي وجهتها البعثة الألمانية المشاركة في أولمبياد بكين الشتوي.

وقال المدير التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية كريستوف دوبي في تصريحات صحفية أمس «إنه من واجب ومسؤولية اللجنة الأولمبية الدولية توفير الأجواء المناسبة للرياضيين وغير الرياضيين خلال فترة العزل الصحي على هامش أولمبياد بكين».

وأضاف «علينا أن نتأكد من الوصول إلى سقف التوقعات».

وانتقد الاتحاد الألماني للرياضات الأولمبية أمس الأول الأجواء التي يعيشها الفائز بثلاث ميداليات ذهبية في منافسات التزلج الشمالي، إيريك فرينزل وذلك عقب تبين إصابته بالعدوى لدى وصوله للأراضي الصينية.

كما أبدت فرق أخرى ورياضيون، عدم سعادتهم بالأجواء، مع وصول عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد خلال الأولمبياد إلى 363 إصابة بحلول منتصف ليلة السبت.

واعترف دوبي بأن الأجواء التي يعيشها فرينزل ليست جيدة بما يكفي لكنه أكد أن اللجنة الأولمبية الدولية ساعدت بالفعل في إجراء تحسينات في مجالات عدة، سواء على مستوى مساحة الغرفة أو الطعام أو معدات التدريب.

وأكد فرينزل أمس أن الأمور أصبحت أفضل الآن في مقر عزله.