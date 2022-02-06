شكرا لقرائتكم خبر قرعة سهلة لسيتي وتشيلسي بكأس الاتحاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أسفرت قرعة الدور الخامس (دور الـ16) لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن مواجهة مانشستر سيتي مع مضيفه بيتربورو.

وصعد بيتربورو إلى دور الـ16 لمسابقة كأس الاتحاد للمرة الأولى منذ عام 1986 وذلك بعد فوزه على كوينز بارك رينجرز أمس الأول.

وأسفرت القرعة التي جرت أمس عن مواجهة تشيلسي مع مضيفه لوتون وكريستال بالاس مع ضيفه ستوك سيتي والفائز من مباراة ليستر سيتي حامل اللقب مع مضيفه نوتنجهام فورست، سيلتقي مع هيدرسفيلد.

وبعد الفوز على مانشستر يونايتد الجمعة الماضي، صعد ميدلسبرة لملاقاة ضيفه توتنهام الذي يتطلع لحصد لقب الكأس للمرة الأولى منذ 1991.

ويلتقي ليفربول مع نوريتش سيتي حال فوزه على كارديف سيتي أمس.

وستكون المواجهة الوحيدة بين فريقين من الدوري الإنجليزي الممتاز، تلك التي ستجمع ويستهام يونايتد مع مضيفه ساوثهامبتون.

ويلتقي إيفرتون على ملعبه مع الفائز من مباراة بورنموث مع بوريهام وود.