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قرعة سهلة لسيتي وتشيلسي بكأس الاتحاد

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- بواسطة أيمن الوشواش - أسفرت قرعة الدور الخامس (دور الـ16) لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن مواجهة مانشستر سيتي مع مضيفه بيتربورو.

وصعد بيتربورو إلى دور الـ16 لمسابقة كأس الاتحاد للمرة الأولى منذ عام 1986 وذلك بعد فوزه على كوينز بارك رينجرز أمس الأول.

وأسفرت القرعة التي جرت أمس عن مواجهة مع مضيفه لوتون وكريستال بالاس مع ضيفه ستوك سيتي والفائز من مباراة ليستر سيتي حامل اللقب مع مضيفه نوتنجهام فورست، سيلتقي مع هيدرسفيلد.

وبعد الفوز على مانشستر يونايتد الجمعة الماضي، صعد ميدلسبرة لملاقاة ضيفه توتنهام الذي يتطلع لحصد لقب الكأس للمرة الأولى منذ 1991.

ويلتقي مع نوريتش سيتي حال فوزه على كارديف سيتي أمس.

وستكون المواجهة الوحيدة بين فريقين من الممتاز، تلك التي ستجمع ويستهام يونايتد مع مضيفه ساوثهامبتون.

ويلتقي إيفرتون على ملعبه مع الفائز من مباراة بورنموث مع بوريهام وود.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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