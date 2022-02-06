شكرا لقرائتكم خبر مولر: أتعامل بهدوء مع تجديد عقدي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال الألماني الدولي توماس مولر إنه يتعامل بشكل هادئ مع محادثات تجديد عقده مع بايرن ميونخ الذي ينتهي في 2023.

وأكد مولر (32 عاما) أنه ينتظر موعد اجتماعه مع مسؤولي النادي في الأسابيع المقبلة.

وأضاف أن مثل هذه المحادثات ليست بها بشكل إجمالي أهداف مرغوبة أو شيء آخر، وإنما يتعين على المرء فيها أن يلقي نظرة على الوضع العام.

يذكر أن عقود كل من سيرجي جنابري والحارس مانويل نوير والهداف روبرت ليفاندوفسكي ستنتهي مع بايرن في العام المقبل أيضا، وعلق الرئيس التنفيذي للنادي، أوليفر كان، في مقابلة مع قناة «سكاي» على هذا الأمر قائلا إنه لا يثير «نوبات هلع» في بايرن لكنه قال إنه «يأتي بالطبع على رأس جدول الأعمال».

واختتم الحارس الأسبق للمنتخب الألماني تصريحاته قائلا إن المهم الآن هو هذه المرحلة الحاسمة من الموسم.

يشار إلى أن رئيس نادي بايرن ميونخ هيربرت هاينر، أعرب أمس عن رغبته في بقاء البولندي الدولي ليفاندوفسكي وقائد الفريق نوير وتوماس مولر مع بطل الدوري الألماني حتى الاعتزال.

وقال هاينر لمحطة «بيلد تي في» أمس إنه يتوقع تجديد الثلاثي لعقودهم.

وأوضح هاينر «سأكون سعيدا إذا أنهى الثلاثي مسيرتهم في بايرن ميونخ، وأعتقد أن ذلك سيحدث».

وأضاف «الثلاثة يدركون ما ينتظرهم في بايرن، ونحن ندرك ما نمتلكه بوجود اللاعبين الثلاثة، توماس مولر ينتمي إلى بايرن».