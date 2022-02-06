شكرا لقرائتكم خبر أزمة في حراسة ليفركوزن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وغاب هراديكي عن مباراة الفريق أمام مضيفه بوروسيا دورتموند أمس في البوندسليجا.
وأوضح ليفركوزن أن هراديكي بصحة جيدة ولم تظهر عليه أعراض.
وأشار النادي الألماني إلى أن الاختبار الذي خضع له حارس مرماه، جاء في عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة من الشهر الماضي، ومنذ ذلك الحين يمكث هراديكي في العزل الصحي.
ونظرا لغياب الحارس الاحتياطي أندري لونيو بسبب الإصابة، اعتمد ليفركوزن على الحارس لينارت جريل العائد للتو من فترة إعارة مع فريق بران بيرجن النرويجي.
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