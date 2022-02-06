أزمة في حراسة ليفركوزن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن نادي باير ليفركوزن الألماني أمس إصابة حارس مرماه وقائده الفنلندي لوكاس هراديكي بفيروس كورونا المستجد.

وغاب هراديكي عن مباراة الفريق أمام مضيفه بوروسيا دورتموند أمس في البوندسليجا.

وأوضح ليفركوزن أن هراديكي بصحة جيدة ولم تظهر عليه أعراض.

وأشار النادي الألماني إلى أن الاختبار الذي خضع له حارس مرماه، جاء في عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة من الشهر الماضي، ومنذ ذلك الحين يمكث هراديكي في العزل الصحي.

ونظرا لغياب الحارس الاحتياطي أندري لونيو بسبب الإصابة، اعتمد ليفركوزن على الحارس لينارت جريل العائد للتو من فترة إعارة مع فريق بران بيرجن النرويجي.