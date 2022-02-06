شكرا لقرائتكم خبر ريوس لهالاند: ابق معنا لا ترحل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعتزم قائد بوروسيا دورتموند ماركوس ريوس، نصح زميله النرويجي الشاب إيرلينج هالاند بالبقاء مع الفريق الألماني عقب نهاية الموسم الحالي.

ويمتد عقد هالاند حتى عام 2024، لكنه يحظى باهتمام العديد من الأندية الكبرى في أوروبا، وسط حديث عن وجود شرط جزائي في عقده مع دورتموند، بقيمة 75 مليون يورو (86 مليون دولار)، وأن اللاعب يسعى لتفعيل الشرط الجزائي الصيف المقبل.

ولكن ريوس قال لصحيفة «بيلد ام سونتاج» أمس، إنه إذا تم سؤاله فإنه سيقول لهالاند «ابق معنا، لديك كل شيء هنا للتطور بشكل أكبر، يمكنك المشاركة في دوري أبطال أوروبا هنا وتسجيل الأهداف والشعور بأنك تحظى بالتقدير».

وتابع ريوس «في النهاية عليه أن يتخذ القرار بنفسه، ما يشعر بأنه الأفضل بالنسبة له، سيكون من المؤسف إذا رحل، لكن الحياة ستستمر وسنجد حلولا كفريق».

وأكد ريوس (32 عاما) أن بإمكانه البقاء مع نادي دورتموند في المدينة التي تعد مسقط رأسه حتى الاعتزال.

ويلعب ريوس في دورتموند منذ 2012 ويمتد عقده مع الفريق حتى 2023.

وأضاف ريوس «دورتموند فريقي وبلدتي وأود أن أنهي مسيرتي فيه».