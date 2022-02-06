شكرا لقرائتكم خبر غضب زوله يقوده للرحيل مجانا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - صرح فولكر شتروت، وكيل اللاعب الألماني الدولي نيكلاس زوله بأن وكيله لم يلق تقديرا من جانب نادي بايرن ميونخ.

وفي تصريحات لقناة «شبورت1»، قال شتروت أمس «إن زوله كان لديه شعور بأنه لم يتم تقديره بشكل كاف».

وأضاف «إن قرار الرحيل عن النادي في الصيف المقبل لاعلاقة له بالأمور المالية، مشيرا إلى أن زوله يريد أن يفعل شيئا مختلفا».

وبحسب شتروت، فإن زوله لم يكن يرغب في حضور موعد تحدد له أوائل يناير الماضي لإجراء محادثات مع بايرن وقال «إنه لم يكن يريد مفاوضات على الإطلاق».

يذكر أن زوله سيرحل عن بايرن بحلول نهاية الموسم بشكل مجاني.

كان لاعب خط الدفاع انتقل إلى بايرن في صيف 2017 قادما من هوفنهايم مقابل قرابة 20 مليون يورو.

وعن احتمال أن تكون قلة التقدير هي الدافع وراء رحيل زوله عن بايرن، كان الرئيس التنفيذي السابق للنادي كارل هاينز رومينيجه قال «إن التقدير يعني وحدة تسمى اليورو لا شيئا غير ذلك».