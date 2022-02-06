كاف يلغي إيقاف مروان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ألغى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) أمس عقوبة إيقاف لاعب المنتخب المصري مروان داوود لمباراتين.

وأوضح كاف في بيان أمس قبول استئناف الاتحاد المصري لكرة القدم من حيث الشكل وتم تأييده جزئيا فقط.

وذكر كاف عبر موقعه الرسمي أنه تلقى استئنافا من الاتحاد المصري على قرارات لجنة الانضباط وتم إلغاء إيقاف مروان داوود لمباراتين، فيما تم رفض الطلبات الأخرى للاتحاد المصري وتأكيد باقي قرارات لجنة الانضباط.

وأوضح البيان «اعتبر الاستئناف المقدم من الاتحاد المصري حول عدم حضور المدير الفني البرتغالي كارلوس كيروش المؤتمر الصحفي يوم 29 يناير الماضي قبل مواجهة المغرب، مقبولا شكليا وتم تأييده جزئيا، حيث تم تعديل القرار بفرض غرامة قدرها 50 ألف دولار بدلا من 100 ألف دولار، منها 25 ألف دولار معلقة بشرط عدم ارتكاب اتحاد الكرة المصري واقعة مماثلة أثناء البطولة (اختتمت أمس)».