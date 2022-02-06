شكرا لقرائتكم خبر الأهلي يعيش موسمه الأسوأ بعد الجولة الـ19 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - منذ أن تم تعديل مسمى الدوري السعودي للمحترفين إلى دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي موسم 2018-2019 يعد الموسم الحالي 2021-2022 هو الأسوأ لفريق الأهلي في مسيرته بالدوري بعد في المواسم الأربعة الأخيرة وتحديدا بعد نهاية الجولة الـ19 التي أنهاها أمس الأول بالتعادل 1/1 مع التعاون في أرضه بين جماهيره، وذلك من ناحية الترتيب إضافة لعدد مباريات الفوز وتسجيل الأهداف وحتى المباريات التي خسرها.

وخلال المواسم الثلاثة الماضية بعد انتهاء الجولة الـ19، لم يتنازل الأهلي عن المركز الثالث محققا عددا مميزا من النقاط (36 و33 و35)، بينما يحتل في النسخة الحالية بنهاية الجولة الـ19 منها، المركز التاسع برصيد هزيل من النقاط لم يتجاوز الـ21 نقطة.

كما أن الأهلي بنهاية الجولة الـ19 في المواسم الثلاثة الماضية، سجل عددا وافرا من الأهداف (41 و33 و32) إلا أنه سجل حاليا 23 هدفا واستقبل أكثر منها (25 هدفا) في إشارة إلى ضعف هجومه ودفاعه معا.

ولم يذق الأهلي طعم الفوز في النسخة الحالية سوى 4 مرات فقط وهو أقل رقم من الانتصارات يحققه في المواسم الثلاثة الماضية، كما تعادل 9 مرات كأعلى فريق حقق تعادلات هذا الموسم.