شكرا لقرائتكم خبر الأهلي يعيش موسمه الأسوأ بعد الجولة الـ19 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وخلال المواسم الثلاثة الماضية بعد انتهاء الجولة الـ19، لم يتنازل الأهلي عن المركز الثالث محققا عددا مميزا من النقاط (36 و33 و35)، بينما يحتل في النسخة الحالية بنهاية الجولة الـ19 منها، المركز التاسع برصيد هزيل من النقاط لم يتجاوز الـ21 نقطة.
كما أن الأهلي بنهاية الجولة الـ19 في المواسم الثلاثة الماضية، سجل عددا وافرا من الأهداف (41 و33 و32) إلا أنه سجل حاليا 23 هدفا واستقبل أكثر منها (25 هدفا) في إشارة إلى ضعف هجومه ودفاعه معا.
ولم يذق الأهلي طعم الفوز في النسخة الحالية سوى 4 مرات فقط وهو أقل رقم من الانتصارات يحققه في المواسم الثلاثة الماضية، كما تعادل 9 مرات كأعلى فريق حقق تعادلات هذا الموسم.
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يعيش موسمه الأسوأ بعد الجولة الـ19 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.