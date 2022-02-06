الألمان يطمحون لتنظيم مباريات فاصلة بالسعودية

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ولم تستبعد هوبفن، التي تسلمت رئاسة الرابطة مع بداية العام خلفا لكريستيان سايفرت، إقامة مباريات خارجية في السعودية على غرار كأس السوبر الإسباني الذي أقيم بمشاركة 4 فرق، وكذلك كأس السوبر الإيطالي.
وقال هوبفن لصحيفة «بيلد آم سونتاج» أمس «أي إجراء من شأنه أن يجلب لنا الأموال في المستقبل يجب أن يتناسب معنا. أعتقد أنه لا يمكنني استبعاد أي شيء في هذا الصدد في الوقت الحالي».
وكانت هوبفن أشارت في الأسبوع الماضي، إلى أن رابطة الدوري الألماني (البوندسليجا) مهددة بخسائر كبيرة تصل إلى 3ر1 مليار يورو (49ر1 مليار دولار) بسبب استمرار جائحة فيروس كورونا.
ومن بين القرارات التي تنوي هوبفن تنفيذها، تطبيق سقف رواتب اللاعبين المحترفين، حيث قالت إن الرياضة ستقدم لنفسها خدمة إذا تم وضع قواعد للرواتب، متمنية التوصل لاتفاق في هذا الجانب مع الروابط الكبرى في أوروبا. وأضافت «ربما نكون متنافسين، ولكن لدينا مصالح مشتركة في النقاط الحاسمة».
وأشارت هوبفن إلى أن النجوم الكبار يستحقون الأموال التي يحصلون عليها لأنهم ينتجونها بأنفسهم، مبينة «بسبب النجوم الكبار تذهب الجماهير للملاعب، وتشتري القمصان أو تدفع اشتراكات التلفزيون».
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