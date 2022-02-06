أمير القصيم يستقبل السناني والهدلق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبل أمير منطقة القصيم الدكتور فيصل بن مشعل في مكتبه أمس، المدير السابق لفرع وزارة الرياضة عبدالعزيز السناني بمناسبة انتهاء فترة عمله، يرافقه مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة المعين حديثا هدلق الهدلق. وأشاد أمير المنطقة بالجهود التي بذلها السناني وما حققه الفرع من منجزات بالمناشط الرياضية بالمنطقة كافة، متمنيا التوفيق لمدير الفرع الحالي في مهام عمله الجديدة.



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