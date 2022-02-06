مصر والسنغال.. انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي وبدء الشوط الإضافي الأول

الشارقة - اميمة ياسر - انتهى الشوط الثاني من مباراة مصر والسنغال في نهائي كأس الأمم الأفريقية بالتعادل السلبي بدون أهداف، لتتجه المباراة إلى الأشواط الإضافية، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل.

شهدت المباراة تألق من جانب محمد أبو جبل، حارس الفراعنة، وذلك بعد أن تصدى لضربة جزاء من جانب ساديو ماني في الدقيقة الثامنة من زمن المباراة.

ركلة جزاء السنغال ضد مصر

المنتخب المصري كان يقوده خلال المباراة، ضياء السيد، مدرب المنتخب، وذلك بعد إيقاف البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب، بعد طرده في المباراة الماضية امام الكاميرون، وكان يمنح التعليمات من المدرجات.

دقيقة حداد على روح الطفل المغربي ريان

ووقف منتخبي مصر والسنغال قبل انطلاقة المباراة دقيقة حداد وذلك على روح الطفل المغربي ريان، الذي رحل عن عالمنا أمس السبت، بعد أيام من سقوطه في البئر، تلك الحادثة التي أثارت وجدان العالم.

أحداث مباراة مصر والسنغال

بدأ أسود التيرانجا المباراة بشكل قوي، وحصل على ضربة جزاء مبكرًا وذلك في الدقيقة الرابعة، عقب إعاقة لساديو ماني، مهاجم المنتخب السنغالي من محمد عبد المنعم مدافع المنتخب المصري.

أبو جبل يتصدى لضربة الجزاء

شهدت الدقائق قبل تصويب ضربة الجزاء، سؤال محمد أبو جبل، حارس مرمى المنتخب المصري، لمحمد صلاح، قائد الفراعنة عن طريقة تصويبة ساديو ماني للكرة ليتدخل اللاعب السنغالي في الحوار ويقول لأبو جبل إنه سيقوم بتصويبها في الزاوية اليسرى.

ونجح أبو جبل، في التصدي لضربة الجزاء الذي صوبها ماني، في الدقيقة الثامنة من زمن المباراة، بعد تصويب الكرة في الزاوية اليمنى وتألق أبو جبل في التصدي لها.

استمر ضغط منتخب السنغال، على الجانب الآخر، بدأ الفراعنة في اكتساب المنتخب المصري ثقة دفاعية، رغم محاولات منتخب السنغال في اللعب الكرة خلف المدافعين، وهو ما مثل خطورة على مرمى منتخب مصر.

اخترق إسماعيلا سار، لاعب منتخب السنغال في الدقيقة 18، دفاعات مصر، وأرسل كرة عرضية خطيرة، لم تجد أحد لتمر بسلام على مرمى مصر.

بعدها بأربعة دقائق، وبنفس الطريقة اخترق ماني من الجبهة اليسرى للمنتخب المصري، وأرسل عرضية فشل لاعبو السنغال في تحويلها في المرمى.

الخطورة تظهر للمنتخب المصري

بدأت الخطورة تظهر للمنتخب المصري عبر مهارة محمد صلاح في الدقيقة 28 من زمن المباراة، بعد مراوغة من قبل صلاح لأكثر من لاعب للمنتخب السنغالي وتصويبها إلا إدوارد ميندي، حارس مرمى السنغال أمسك بالكرة.

وأتيحت للمنتخب المصري فرصة خطيرة عبر محمد صلاح من جديد في الدقيقة 42، عندما اخترق الجبهة اليسرى للسنغال، وصوبها ويتصدى لها ميندي ضربة ركنية.

أحداث الشوط الثاني

في الشوط الثاني، واصل المنتخب السنغالي ضغط، وكاد ان يسجل الهدف الأول في الدقيقة 50 من زمن المباراة، بعد تصويبة من نامبيالز ميندي، ولكن أبو جبل يتصدى لها.

في الدقيقة 52 كان المنتخب السنغالي قريبًا من تسجيل الهدف الأول، بعد دربكة في دفاعات مصر، إلا أن محمد أبو جبل تألق وأمسك بالكرة.

في الدقيقة 58، أجرى المنتخب المصري 3 تغييرات دفعة واحدة، بنزول مروان حمدي ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد سيد زيزو، بدلًا من مصطفى محمد وعمرو السولية وعمر مرموش على الترتيب.

انحصر اللعب في وسط الملعب بين الفريقين وسط أفضلية في الاستحواذ من جانب منتخب السنغال، الذي حاول تهديد مرمى الفراعنة إلا أن الدفاع المصري كان متألقًا.

وكاد المنتخب المصري في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 74 من زمن المباراة عبر مروان حمدي الذي تلقى عرضية من أحمد فتوح إلا إنها ذهبت خارج المرمى.

بدأ المنتخب المصري في الإمساك بالكرة ومحاولة تسجيل الهدف الأول بفضل تحركات أحمد فتوح وتريزيجيه ومحمد صلاح وأحمد سيد زيزو من الجبهة اليسرى للفراعنة.

واصل المنتخب السنغالي محاولاته من أجل تسجيل هدف التقدم، في حين كان الدفاع المصري قادرًا على التصدي لكرات أسود التيرانجا، الذين فشلوا في ترجمة فرصهم لأهداف.

وانتهى الشوط الثاني من المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف لتتجه المباراة إلى الأشواط الإضافية.

بدأ المنتخب اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: أحمد فتوح، محمود حمدي الونش، محمد عبد المنعم، إمام عاشور.

خط الوسط: محمد النني، حمدي فتحي، عمرو السولية.

خط الهجوم: محمد صلاح، مصطفى محمد، عمر مرموش.

وجاء تشكيل اسود التيرانجا على النحو التالي:

في حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

في خط الدفاع: بونا سار، خاليدو كوليبالي، عبدو ديالو، ساليو سيس.

في خط الوسط: إدريسا جايي، ميندي، شيخو كوايتي.

في خط الهجوم: ساديو ماني، إسماعيلا سار، فامارا ديدهايو.