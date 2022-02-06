ضغط سنغالي.. وتألق ابوجبل..وإنذارات بالجملة.. وصلاح يتلاعب بدفاع السنغال.. التعادل السلبى يسيطر على الشوط الأول

الشارقة - اميمة ياسر - انتهى الشوط الاول بين منتخب مصر ونظيره السنغالى بالتعادل السلبى فى المباراة التى تجمع بينهما الان ملعب أولمبييه بالعاصمة الكاميرونية ياوندى ضمن منافسات نهائى كاس الامم الافريقية .

وتلاعب محد صلاح نجم منتخب مصر بدفاع السنغال قبل أن يتصدى حارس الأسود لتسديدته في الدقيقة 28 من عمر المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية والمقامة حاليا على ستاد أولمبي بالعاصمة الكاميرونية ياوندى.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح السنغال ضد محمد عبد المنعم بعد تدخل في منطقة الجزاء فى الدقيقة الرابعة من الشوط الاول واشهر بطاقة صفراء لمحمد عبد المنعم بعد تدخله على سيس لاعب السنغال والجهاز الطبي يدخل لعلاج لاعب السنغال

وتصدى أبو جبل لركلة جزاء سددها ساديو ماني قوية على يمين أبو جبل الذي يتصدى لها بثبات ثم تابعها لاعب من السنغال تصدى لها دفاع مصر وخرجت إلى ركنية

وفى أول هجمة حقيقية لمصر تلاعب محمد صلاح بدفاعات السنغال ويمر من واحد واثنيين ويسددها أرضية لكنها كانت ضعيفة ووصلت سهلة في يد ميندي حارس السنغال

واعترض محمد صلاح على لعبة مشتركة بين لاعبى الفراعنة والسنغال وتوجه الحكم فيكتور جوميز الجنوب افريقى الى محمد صلاح واعطى له الصفارة فى اشارة منه ليقوم الفرعون المصرى بالتحكيم يدا منه



جاءت بداية المباراة بأفضلية من نصيب منتخب السنغال الذي شن أكثر من هجمة من الجبهة اليمنى لمنتخب مصر، حتى تحصل على ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة نتيجة عرقلة ساديو ماني لاعب السنغال من قبل محمد عبد المنعم، وتقدم ساديو ماني لتسديدها ولكن تصدى لها ببراعة محمد أبو جبل في الدقيقة السادسة وحولها إلى ركلة ركنية ويحافظ على نظافة شباك الفراعنة.

وهدد اسماعيلا سار مرمى منتخب مصر في الدقيقة 12 بعد استلام تمريرة على حدود منطقة الجزاء وسددها على مرمى الفراعنة ولكن أمسك بها أبو جبل، وتحصل منتخبنا الوطني على ركلة حرة في الدقيقة 13 ولعبها صلاح داخل منطقة الجزاء ولكن لم يجسن لاعبي الفراعنة التعامل معها.

ونجح منتخب مصر في التحكم في رتم المباراة بعد مرور 35 دقيقة من عمر المباراة، في محاولة للتحكم في رتم المباراة.

ويخوض منتخب مصر مباراة السنغال بتشكيل مكون من محمد أبو جبل في حراسة المرمى وإمام عاشور ومحمد عبد المنعم ومحمود الونش وأحمد فتوح في الدفاع وحمدي فتحي وعمر السولية ومحمد النني في الوسط ومحمد صلاح ومصطفى محمد وعمر مرموش في الهجوم.

ويخوض السنغال مباراة منتخب مصر بتشكيل مكون من، "إدوارد ميندي، سيسيه، كاليدو كوليبالي، إدريسا جي، نامباليز ميندي، شيخو كوياتي، ساديو ماني، اسماعيلا سار، فامارا ديدو، بونا سار، عبدو ديالا".

ويبحث منتخب مصر التتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية للمرة الثامنة في تاريخه وبعد غياب 12 عام منذ آخر تتويج في 2010.

فيما يبحث منتخب السنغال عن التتويج بلقب أمم إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه، عدما صعد إلى النهائي للمرة الثالثة في تاريخه والثانية على التوالي.

بدأ المنتخب اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: أحمد فتوح، محمود حمدي الونش، محمد عبد المنعم، إمام عاشور.

خط الوسط: محمد النني، حمدي فتحي، عمرو السولية.

خط الهجوم: محمد صلاح، مصطفى محمد، عمر مرموش.

وجاء تشكيل اسود التيرانجا على النحو التالي:

في حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

في خط الدفاع: بونا سار، خاليدو كوليبالي، عبدو ديالو، ساليو سيس.

في خط الوسط: إدريسا جايي، ميندي، شيخو كوايتي.

في خط الهجوم: ساديو ماني، إسماعيلا سار، فامارا ديدهايو.