ماذا قال محمد صلاح لأبوجبل قبل تسديدة ساديو ماني؟



الشارقة - اميمة ياسر - توجه محمد صلاح نجم منتخبا الوطنى الى ابو جبل حارس مرمى الفراعنة قبل تسديدة ساديو مانيه لركلة جزاء منتخب السنغال فى المباراة التى تجمع بينهما الان ملعب أولمبييه بالعاصمة الكاميرونية ياوندى ضمن منافسات نهائى كاس الامم الافريقية .

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح السنغال ضد محمد عبد المنعم بعد تدخل في منطقة الجزاء فى الدقيقة الرابعة من الشوط الاول واشهر بطاقة صفراء لمحمد عبد المنعم بعد تدخله على سيس لاعب السنغال والجهاز الطبي يدخل لعلاج لاعب السنغال

وتصدى أبو جبل لركلة جزاء سددها ساديو ماني قوية على يمين أبو جبل الذي يتصدى لها بثبات ثم تابعها لاعب من السنغال تصدى لها دفاع مصر وخرجت إلى ركنية

بدأ المنتخب اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: أحمد فتوح، محمود حمدي الونش، محمد عبد المنعم، إمام عاشور.

خط الوسط: محمد النني، حمدي فتحي، عمرو السولية.

خط الهجوم: محمد صلاح، مصطفى محمد، عمر مرموش.

وجاء تشكيل اسود التيرانجا على النحو التالي:

في حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

في خط الدفاع: بونا سار، خاليدو كوليبالي، عبدو ديالو، ساليو سيس.

في خط الوسط: إدريسا جايي، ميندي، شيخو كوايتي.

في خط الهجوم: ساديو ماني، إسماعيلا سار، فامارا ديدهايو.