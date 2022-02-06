شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. كيروش يتابع مباراة مصر والسنغال من المدرجات تنفيذا لقرار إيقافه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر على التواجد فى مدرجات ملعب أولمبى استعدادا لمواجهة الفراعنة أمام السنغال في نهائي بطولة كأس الأمم الافريقية وذلك عقب أيقافة من قبل الاتحاد الافريقى .

وقررت لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" تخفيض عقوبة إيقاف كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر من مباراتين لمباراة واحدة، بعد طرده فى مباراة الكاميرون فى نصف النهائى.

كما وجهت اللجنة تحذيرا أخيرا لوائل جمعة مدير المنتخب بالإيقاف حال الاعتراض مجددا على الحكام.

وجاء تخفيض العقوبة بعد التظلم الذى تقدم به اتحاد الكرة المصرى ضد عقوبة ايقاف كيروش مباراتين، ليتم تخفيض العقوبة لمباراة واحدة، ليغيب المدرب عن مواجهة السنغال المقرر لها فى التاسعة مساء اليوم، بنهائى أمم أفريقيا فقط.