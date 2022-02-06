شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار مصر فى بطولة أمم أفريقيا حتي النهائي.. "إنفوجراف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى المنتخب الوطنى مع نظيره السنغالى فى التاسعة مساء اليوم، لحسم البطل المتوج بلقب البطولة الأفريقية فى نسختها الـ33 التى تقام بالكاميرون، وسبق والتقى المنتخب مع السنغالى عدة مواجهات وصلت إلى 13 مباراة فازت مصر فى 7 لقاءات وتعادلا فى مباراتين، بينما خسر الفراعنة 4 لقاءات.

وأعلن كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، التشكيل الرسمى للفراعنة لمواجهة السنغال فى المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة بالكاميرون، في اللقاء الذي يقام على ستاد أولمبييه بالعاصمة الكاميرونية ياوندى.