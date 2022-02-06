شكرا لقرائتكم خبر عن 3 تغييرات لمنتخب مصر أمام السنغال بمشاركة زيزو وتريزيجيه ومروان حمدى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الجهاز الفني لمنتخب مصر 3 تغيرات أمام السنغال من المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية والمقامة حاليا باستاد أولمبي بالعاصمة الكاميرونية ياوندى.

خروج مصطفى محمد و عمر مرموش وعمرو السولية ومشاركة أحمد سيد "زيزو" و محمود حسن تريزيجيه ومروان حمدى.

ودخل منتخب مصر المباراة بتشكيل مكون من: حارس المرمى: محمد أبو جبل،خط الدفاع: أحمد فتوح - محمد عبد المنعم - محمود حمدي "الونش" – إمام عاشور،خط وسط الملعب: حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد النني،خط الهجوم: عمر مرموش - مصطفى محمد - محمد صلاح.

بينما يتواجد على دكة البدلاء: محمد صبحي - محمود جاد - محمود حسن "تريزيجيه" - محمد شريف - رمضان صبحي - مهند لاشين - عبد الله السعيد - محمود علاء - أحمد سيد "زيزو" - مروان حمدي - أيمن أشرف - مروان داوود.

وجاء تشكيل منتخب السنغال كالتالي: حراسة المرمى: إدوارد ميندي،الدفاع: بونا سار – كاليدو كوليبالي – عبدو ديالو - ساليو سيس،الوسط: إدريسا جايا – شيخو كوياتيه – نامبيلس ميندي،الهجوم: إسماعيلا سار – ساديو ماني – فامارا ديدهيو.

وبدأ المنتخب الوطنى مشواره فى النسخة الحالية من البطولة بهزيمة مفاجئة بعد خسارته فى أول لقاء بدور المجموعات أمام منتخب نيجيريا بهدف نظيف، ثم الفوز على غينيا بيساو بهدف نظيف، والفوز على السودان بهدف نظيف أيضاً، ليتأهل المنتخب الوطنى ثان مجموعته برفقة نيجيريا، وفى دور الـ 16 تغلب الفراعنة على منتخب كوت ديفوار بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5/4، قبل أن يهزم المنتخب المغربى فى ربع النهائى بنتيجة 2/1، ثم المنتخب الكاميروني بنتيجة 3/1 بركلات الجزاء الترجيحية.

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مصطفى محمد مباراة السنغال



مصطفى محمد



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ابو جبل وصلاح



أبو جبل يتصدى لركلة جزاء ماني



الجماهير المصرية



الجماهير فى المدرجات



الونش



تسديدة صلاح



تصدى أبو جبل لركلة الجزاء



جانب من المباراة



جماهير مصر فى المدرجات



دقيقة حداد على وفاة الطفل ريان



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صلاح فى تدخل مع لاعب السنغال



صلاح والكرة



صلاح يراوغ دفاع السنغال



صلاح



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مباراة مصر والسنغال



محمد صلاح وفريق السنغال



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