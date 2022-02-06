شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الأهلي يتابعون نهائي أفريقيا بفندق إقامتهم في الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حرص لاعبو النادى الأهلى على مشاهدة ومتابعة مباراة مصر والسنغال فى نهائي بطولة الأمم الأفريقية التى تقام بالكاميرون على اللقب الأفريقى بفندق إقامتهم بالإمارات حيث يشاركون بمونديال الأندية.

وبتواجد لاعبي الأهلى بالإمارات للمشاركة في كأس العالم للأندية، حيث حقق الفريق فوزًا مهمًّا على مونتيري أمس بهدف نظيف سجله محمد هاني فى ضربة البداية للفريق الأحمر بمونديال الأندية خلال مشاركته السابعة في البطولة العالمية ليتأهل إلى نصف نهائى مونديال الأندية.

ودخل منتخب مصر المباراة أمام السنغال بتشكيل مكون من: حارس المرمى: محمد أبو جبل، خط الدفاع: أحمد فتوح - محمد عبد المنعم - محمود حمدي "الونش" – إمام عاشور، خط وسط الملعب: حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد النني،خط الهجوم: عمر مرموش - مصطفى محمد - محمد صلاح.