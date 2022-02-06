شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الكاف لـ"الفراعنة" قبل مواجهة السنغال: لمسات فنية في غاية الإبداع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية لبطولة كأس الأمم الأفريقية التابعة للاتحاد الأفريقى لكرة القدم فيديو لاعبى منتخب مصر قبل مواجهة السنغال في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية، وجاء التعليق عليها كالتالى: "لمسات فنية في غاية الإبداع، واستمتعوا بمجموعة من مهارات لاعبي منتخب مصر".

وأعلن كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، التشكيل الرسمى للفراعنة لمواجهة السنغال فى المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة بالكاميرون، في اللقاء الذي يقام على استاد أولمبييه بالعاصمة الكاميرونية ياوندى.

التشكيل الرسمي لمنتخب مصر في نهائي كأس الأمم الأفريقية: أبوجبل

إمام عاشور - عبدالمنعم - الونش - فتوح

النني - السولية - حمدي فتحي

محمد صلاح - مصطفى محمد - مرموش