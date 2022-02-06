شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الظاهر السقا: شامم ريحة بطولة للمنتخب وصلاح دائما يتفوق على ماني.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق عبد الظاهر السقا، نجم المنتخب المنتخب الوطني السابق، على لقاء الفراعنة أمام نظيره السنغالي فى المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة بالكاميرون، في اللقاء الذي يقام بعد قليل باستاد أولمبييه بالعاصمة الكاميرونية ياوندى.

وقال السقا فى تصريحات لتليفزيون الخليج 365 مع عمر الأيوبى، "شامم ريحة بطولة للمنتخب، ملامح قوة الفراعنة ظهرت من أول مباراة كوت ديفوار وهى البداية الحقيقية للفراعنة في أمم أفريقيا، وأتوقع أن يتوج الفراعنة باللقب".

وأضاف السقا، "صلاح دائما يتفوق على ساديو ماني فى المنتخب والنادي، واليوم أتوقع أن يستمر التفوق للفرعون المصري، وإيقاف ساديو ماني سر الدفع بإمام عاشور ليشارك في عمل كماشة دفاعية مع حمدي فتحي ومحمد عبد المنعم على جناح الليفر والسنغال".

وبدأ المنتخب الوطنى مشواره فى النسخة الحالية من البطولة بهزيمة مفاجئة بعد خسارته فى أول لقاء بدور المجموعات أمام منتخب نيجيريا بهدف نظيف، ثم الفوز على غينيا بيساو بهدف نظيف، والفوز على السودان بهدف نظيف أيضاً، ليتأهل المنتخب الوطنى ثان مجموعته برفقة نيجيريا، وفى دور الـ 16 تغلب الفراعنة على منتخب كوت ديفوار بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5/4، قبل أن يهزم المنتخب المغربى فى ربع النهائى بنتيجة 2/1، ثم المنتخب الكاميروني بنتيجة 3/1 بركلات الجزاء الترجيحية.

يقود المباراة تحكيميا الحكم الجنوب افريقى فيكتور جوميز حكم الساحة والمساعدين الاول هو زخارى سويلا من جنوب إفريقيا ومساعد تانى سورو من ليسوتو ،بينما حكم رابع جان جوك ندالا الكونغو ، وحكام الفار من المغرب بقيادةعادل زوراق بشرى مساعد فار أول وزكريا برنس مساعد فار ثانى.

يغيب عمر كمال عبد الواحد لاعب المنتخب الوطني، عن مباراة مصر والسنغال في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً بالكاميرون، وذلك بعد حصوله على البطاقة الصفراء خلال إحدى الكرات المشتركة مع لاعبي الكاميرون.