شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تفوز على السنغال 7\0 فى التتويج بكأس أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى المنتخب الوطنى مع نظيره السنغالى بعد قليل فى نهائى بطولة كأس الأمم الأفريقية لحسم البطل الفائز بالكأس. ويبحث الفراعنة للفوز بالنجمة الثامنة واللقب الثامن الأفريقى فى تاريخه، حيث سبق وتوج المنتخب بكأس افريقيا 7 مرات كأكثر المنتخبات الأفريقية تتويجا باللقب ، أعوام 1957 ، 1959 ، 1986، 1998 ، 2006، و 2008 ، و 2010 .

وفى المقابل يدخل السنغال اللقاء بحثا عن اللقب الأول والتتويج بالكأس الأفريقى الأول فى تاريخهم، خاصة أنهم وصلوا إلى النهائى مرتان من قبل، ولكن حصلوا على الوصافة.

الأولى كانت عام 2002 ، أمام الكاميرون وانتهى اللقاء بالركلات الترجيحية 3\2 ، بينما لامواجهة الأخرى كانت فى نسخة 2019 التى أقيمت بمصر، و التقى فى النهائى السنغال مع الجزائر وتوج محاربو الصحراء باللقب.