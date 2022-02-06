شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يتلاعب بدفاع السنغال وحارس الأسود يتصدى لتسديدته.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلاعب محد صلاح نجم منتخب مصر بدفاع السنغال قبل أن يتصدى حارس الأسود لتسديدته في الدقيقة 28 من عمر المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية والمقامة حاليا على ستاد أولمبي بالعاصمة الكاميرونية ياوندى.

ودخل منتخب مصر المباراة بتشكيل مكون من: حارس المرمى: محمد أبو جبل،خط الدفاع: أحمد فتوح - محمد عبد المنعم - محمود حمدي "الونش" – إمام عاشور،خط وسط الملعب: حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد النني،خط الهجوم: عمر مرموش - مصطفى محمد - محمد صلاح.

بينما يتواجد على دكة البدلاء: محمد صبحي - محمود جاد - محمود حسن "تريزيجيه" - محمد شريف - رمضان صبحي - مهند لاشين - عبد الله السعيد - محمود علاء - أحمد سيد "زيزو" - مروان حمدي - أيمن أشرف - مروان داوود.

وجاء تشكيل منتخب السنغال كالتالي: حراسة المرمى: إدوارد ميندي،الدفاع: بونا سار – كاليدو كوليبالي – عبدو ديالو - ساليو سيس،الوسط: إدريسا جايا – شيخو كوياتيه – نامبيلس ميندي،الهجوم: إسماعيلا سار – ساديو ماني – فامارا ديدهيو.

وبدأ المنتخب الوطنى مشواره فى النسخة الحالية من البطولة بهزيمة مفاجئة بعد خسارته فى أول لقاء بدور المجموعات أمام منتخب نيجيريا بهدف نظيف، ثم الفوز على غينيا بيساو بهدف نظيف، والفوز على السودان بهدف نظيف أيضاً، ليتأهل المنتخب الوطنى ثان مجموعته برفقة نيجيريا، وفى دور الـ 16 تغلب الفراعنة على منتخب كوت ديفوار بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5/4، قبل أن يهزم المنتخب المغربى فى ربع النهائى بنتيجة 2/1، ثم المنتخب الكاميروني بنتيجة 3/1 بركلات الجزاء الترجيحية.





محمد صلاح يراوغ دفاع السنغال

يقود المباراة تحكيميا الحكم الجنوب افريقى فيكتور جوميز حكم الساحة والمساعدين الاول هو زخارى سويلا من جنوب إفريقيا ومساعد تانى سورو من ليسوتو ،بينما حكم رابع جان جوك ندالا الكونغو ، وحكام الفار من المغرب بقيادةعادل زوراق بشرى مساعد فار أول وزكريا برنس مساعد فار ثانى.

ويغيب عمر كمال عبد الواحد لاعب المنتخب الوطني، عن مباراة مصر والسنغال في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً بالكاميرون، وذلك بعد حصوله على البطاقة الصفراء خلال إحدى الكرات المشتركة مع لاعبي الكاميرون.



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