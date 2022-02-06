شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي غريب: متخافوش على إمام عاشور .. وكيروش عمل المعادلة الصعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد شوقى غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، أن كيروش مدرب كبير ويتعامل باحترافية في قيادة الفريق الوطنى، ونجح بامتياز في تحقيق المطلوب بالقيام بالإحلال والتجديد مع المنافسة على اللقب الأفريقى والوصول لمحطة النهائي أمام السنغال الليلة.

وقال غريب، في تصريحات لتليفزيون الخليج 365، مع عمر الأيوبى، إن تشكيل منتخب مصر أمام السنغال منطقى باستثناء إمام عاشور الذى يلعب في مركز الظهير الأيمن بدلا من عمر كمال عبد الواحد الموقوف للإنذارات.

وكشف المدير الفني للمنتخب الأوليمبى أن إمام عاشور لعب من قبل في مركز الظهير الأيمن، خلال تواجده معه في المنتخب الأوليمبى، ولذا ليس هناك خوف من تواجده، موضحا أنه سيلعب على ساديو مانى، ولكن عاشور لاعب قوى، ويستطيع تنفيذ المطلوب منه وإيقافه بجدارة.

وعن النهائي الليلة قال غريب إن الفريقين كبيران، وكلاهما لديه طموح كبير للفوز خاصة أنهما خسرا النهائي في آخر بطولات، السنغال في 2019، ومصر في 2017، لذا فإن حوافز الفوز موجودة بقوة لدى الفريقين.

وأضاف المدير الفني لمنتخب مصر، أن أحمد فتوح الظهير الأيسر لمنتخب مصر يقدم عروضا كبيرة خطفت الأنظار، وهو لاعب عالمى ظهر بشكل رائع خلال البطولة.

المنتخب الوطنى يلعب مع نظيره السنغالى اليوم، لحسم البطل المتوج بلقب البطولة الأفريقية فى نسختها الـ33 التى تقام بالكاميرون، وسبق أن التقى المنتخب المصري مع نظيره السنغالى في 13 مباراة، فازت مصر فى 7 لقاءات وتعادلا فى مباراتين، بينما خسر الفراعنة 4 لقاءات.