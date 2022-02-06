ألاعيب ماني لم تفلح.. أبو جبل يتسلح بنصائح صلاح ويتصدى لركلة جزاء (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

تصدى محمد أبو جبل حارس مرمى المنتخب المصري، لضربة جزاء سددها النجم السنغالي ساديو ماني في الدقيقة الرابعة من انطلاق المباراة النهائية لكأس الامم الأفريقية.

وتعرض ساليو سيس ظهير أيسر السنغال، لعرقلة داخل منطقة الجزاء من محمد عبدالمنعم مدافع المنتخب المصري، ليحتسب الحكم الجنوب أفريقي جوميز ضربة جزاء لأسود التيرانجا.

وأظهرت كاميرات نقل المباراة توجيه محمد صلاح قائد المنتخب المصري، لنصائح إلى أبو جبل من أجل التصدى لركلة جزاء زميله في ليفربول ساديو ماني.

وحاول ماني التلاعب بأعصاب أبو جبل بعد توجيهات صلاح، ليشير إلى الحارس المصري بمكان تسديده للكرة.

ونجح أبو جبل في التصدى لضربة الجزاء في بداية المباراة، ليحافظ على شباكه نظيفه، وتستمر النتيجة السلبية.