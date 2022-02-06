الجزيرة يسقط أمام الهلال السعودي بسداسية في مونديال الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

اكتسح نادي الهلال السعودي نظيره الجزيرة الإماراتي، بستة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين في كأس العالم للأندية.

وافتتح عبد الله ديابي أهداف المباراة، في الدقيقة 14 من زمن اللقاء.

واستطاع أوديون إيجالو لاعب الهلال من إحراز هدف التعادل في الدقيقة 36 من زمن المباراة، قبل أن يسجل ماتيوس بيريرا هدف التقدم في الدقيقة 40.

وعزز محمد كانو النتيجة بهدف ثالث في الدقيقة 58 من زمن اللقاء، وسجل سالم الدوسري الهدف الرابع في الدقيقة 78 من عمر المباراة.

وأضاف موسى ماريجا الهدف الخامس في الدقيقة 88، وسجل أندريه كاريو الهدف السادس والأخير بالمباراة في الدقيقة 90+2.

وسيضرب نادي الهلال السعودي موعداً مع نادي تشيلسي الإنجليزي بطل دوري أبطال أوروبا في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وسيلتقي الفائز من مباراة الهلال السعودي وتشيلسي مع الفائز من مباراة نصف النهائي الأخر التي تجمع الأهلي وبالميراس البرازيلي، في المباراة النهائي.