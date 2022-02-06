مباشر نهائي كأس الأمم.. مصر 0-0 السنغال.. وقت إضافي

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - محمد همام:

زوار الخليج 365 الكرام تابعوا معنا تغطية مباشرة لنهائي بطولة كأس أمم أفريقيا والتي تجمع بين منتخبي مصر والسنغال.

وكان منتخب مصر صعد للمباراة النهائية عقب الفوز على منتخب الكاميرون بركلات الترجيح حيث انتهت المباراة في الوقت الأصلي والإضافي بنتيجة التعادل السلبي.

في المقابل، حجز المنتخب السنغالي بطاقة العبور للمباراة النهائية عقب الفوز الذي تحقق على حساب منتخب بوركينا فاسو بنتيجة (3-1).

تشكيل مصر: محمد أبو جبل - إمام عاشور - محمد عبد المنعم - محمود حمدي "الونش" - أحمد أبو الفتوح - حمدي فتحي - محمد النني - عمرو السولية - عمر مرموش - مصطفى محمد - محمد صلاح.

تشكيل السنغال: إدوارد ميندي - بونا سار - كاليدو كوليبالي - عبدو ديالو - ساليو سيس - نامبليس ميندي - ادريسا جاي - شيخو كوياتيه -إسماعيلا سار - فامارا دييدهيو - ساديو ماني.

تفاصيل المباراة

تسبب محمد عبد المنعم في ضربة جزاء لصالح منتخب السنغال في الدقيقة الرابعة بعد عرقلة اللاعب ساليو سيس ليحصل مدافع منتخب مصر على بطاقة صفراء.

أبو جبل يتألق ويتصدى ضربة جزاء في الدقيقة السابعة بعدما نفذ ساديو ماني الكرة لكن أبو جبل يواصل بريقه في ضربات الجزاء.

اسماعيلا سار هدد مرمى منتخب مصر بتسديدة في الدقيقة 12 من حدود منطقة الجزاء لكن لا جديد أبو جبل يواصل حفاظه على نظافة شباكه.

منتخب السنغال واصل محاولاته في الدقيقة 18 بعد تمريرة عرضية أرضية من إسماعيلا سار تمر من أمام لاعبي مصر وساديو ماني وتخرج الكرة رمية تماس.

فرصة جديدة من منتخب السنغال في الدقيقة 23 بعد عرضية من الخطير إسماعيلا سار لكن ماني يتأخر في الوصول للكرة وتمر الكرة رمية تماس لصالح مصر لتظل النتيجة سلبية.

25 دقيقة تمر من أحداث المباراة والمنتخب المصري يحاول السيطرة على الكرة وسط ضغط كبير من المنتخب السنغالي.

مهارة رائعة من محمد صلاح في الدقيقة 28 بعد مراوغة مدافعي منتخب السنغال ليسدد كرة أرضية من داخل منطقة الجزاء لكن ميندي يتصدى للكرة.

أخطر فرص منتخب مصر في الدقيقة 42 عن طريق القائد محمد صلاح بعدما راوغ من جهة اليمين ليسدد كرة قوية لكن ميندي يتألق ويبعد الكرة لضربة ركنية.

ادريسا جاي في الدقيقة 50 حصل على كرة من ساديو ماني ليسدد لاعب وسط باريس سان جيرمان كرة من جهة اليسار لكن أبو جبل يحافظ على مرمى مصر بتصديه للكرة.

أبو جبل في الدقيقة 52 أنقذ مرمى مصر من كرة خطيرة للمنتخب السنغالي بعد محاولة من ماني أمام المرمى.

في الدقيقة 58، أجرى كارلوس كيروش 3 تغييرات بخروج عمرو السولية وعمر مرموش ومصطفى محمد ليشارك أحمد سيد "زيزو" ومحمود حسن "تريزيجيه" ومروان حمدي.

محمد عبد المنعم في الدقيقة 69 هدد مرمى السنغال بكرة رأسية تمر أعلى مرمى السنغال لتظل النتيجة سلبية.

كرة خطيرة من جانب منتخب مصر في الدقيقة 75 عن طريق مروان حمدي بعد عرضية من أحمد فتوح تمر الكرة بجوار القائم.

ديانج مهاجم السنغال أتيحت فرصة له للتسجيل في الدقيقة الأولى من الشوط الإضافي الأول لكن أبو جبل رجل المنتخب الأولى ينقذ منتخبنا من هدف.

الدقيقة 99 شهدت خروج حمدي فتحي ليشارك بدلاً منه مهند لاشين ليكون التغيير الرابع لمصر.

أبو جبل يواصل تألقه ويصمد أمام ديانج بعد كرة رأسية خطيرة من ديانج لكن حارس منتخب مصر يحول الكرة لركنية في الدقيقة 100.

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