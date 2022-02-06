ساديو ماني يقود تشكيل السنغال أمام مصر بنهائي أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
أعلن اليو سيسيه، المدير الفني لمنتخب السنغال، تشكيل منتخب بلاده لمواجهة منتخب مصر، المقرر لها مساء اليوم الأحد، في نهائي كأس الأمم الأفريقية.
وجاء تشكيل السنغال على النحو التالي:
حراسة المرمى: ادوارد ميندي.
خط الدفاع: بونا سار، كوليبالي، عبدو ديالو، ساليو سيس.
خط الوسط: نامبليس ميندي، ادريسا جاي، شيخو كوياتيه.
خط الهجوم: إسماعيلا سار، فامارا دييدهيو، ساديو ماني.
جدير بالذكر أن منتخب مصر وصل إلى مباراة النهائي بعد إقصاء الكاميرون في نصف النهائي بركلات الترجيح (3-1)، بينما تأهلت السنغال عقب الفوز على منتخب بوركينا فاسو بنتيجة (3-1).