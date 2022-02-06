كيروش يتحدث عن عدم وجوده في نهائي كأس الأمم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:

أبدى كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، ثقته الكبيرة في لاعبي الفراعنة، قبل مواجهة السنغال، في المباراة التي تجمع بينهما بنهائي كأس الأمم الأفريقية المقامة بالكاميرون.

ويغيب كيروش عن مواجهة منتخب مصر أمام نظيره المنتخب السنغالي، بسبب الإيقاف، بعد أن تعرض للطرد في مباراة الفراعنة أمام منتخب الكاميرون في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.

وقال كيروش في تصريحات صحفية ردًا على غيابه عن الملعب في المباراة النهائية: " أولادي جاهزين ليفعلوها بمفردهم".

ونجح منتخب مصر في الوصول إلى المباراة بعد الفوز على منتخب الكاميرون (3-1) بركلات الترجيح في المباراة التي جمعت في دور نصف النهائي من كأس الأمم الأفريقية.

ويسعى منتخب مصر لحصد اللقب الثامن في تاريخ بطولاته بكأس الأمم الأفريقية، بعد أن نجح في التتويج بالبطولة في 7 نسخ سابقة أعوام (1956، 1958، 1986، 1998، 2006، 2008، 2010).

وفي المقابل يأمل منتخب السنغال في تحقيق لقبه الأول في كأس الأمم الأفريقية حيث يعد أفضل إنجاز له هو الوصيف في نسختي (2002، 2019).