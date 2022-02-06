برشلونة يحقق فوزاً مبهراً على أتلتيكو مدريد



حقق برشلونة فوزاً مبهراً على ضيفه أتلتيكو مدريد حامل اللقب 4-2، اليوم الأحد ضمن الجولة 23 من الدوري الإسباني لكرة القدم على أرضية ملعب كامب نو.



وأنهى البرسا الشوط الأول بأداء من الزمن الجميل منهياً الدقائق الـ45 بتقدم مستحق 3-1، مع تألق واضح للوافد الجديد أداما تراوري.



وفي الثاني صمد رجال تشافي أمام أفضلية الروخي بلانكوس التي زدات مع النقص العددي في صفوف البرسا.



وسجل لبرشلونة خوردي ألبا 10، غافي 21، الأوروغوياني رونالد أراخو 43، والبرازيلي داني ألفيش 49.



في حين وقع على ثنائية أتلتيكو، البلجيكي يانيك كاراسكو 8، والأوروغوياني لويس سواريز 58.



وتعرض ألفيش للطرد المباشر بالدقيقة 69 وحصل ألبا على جائزة أفضل لاعب في المباراة.



وصار رصيد الفريق الكتالوني 38 نقطة في المركز الرابع، أمام أتلتيكو بالذات الذي تراجع للمركز الخامس متوقفاً رصيده عند النقطة 36.