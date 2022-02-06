شكرا لقرائتكم خبر عن مصر و السنغال .. هل يكمل كيروش مثلث الخواجات المتوجين بأمم أفريقيا مع الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق بعد قليل مباراة مصر و السنغال فى نهائى أمم أفريقيا التى تقام بالكاميرون، لحسم البطل المتوج بكأس الأمم الأفريقية فى نسختها الـ 33.

ويقود المنتخب الوطنى فى البطولة البرتغالى كارلوس كيروش، وسط طموحات، وسعى للتتويج باللقب الأفريقى الثامن لمصر، ليكتب سطر جديد للفراعنة فى صفحات تاريخ البطولة الافريقية.

وحال تتويج كيروش بالبطولة مع الفراعنة يكون أول مدرب أجنبى يتوج مع الفراعنة باللقب الأفريقى، حيث سبق وأن توجت مصر ببطولة أفريقيا مع مدربين أجنبيين، وهما تيتوش، وسميث.

كان المنتخب الوطنى يتولى قيادته المجرى بال تيتوش، فى نسخة 1959، وقاد الفراعنة للتتويج باللقب الأفريقى بالتغلب على السودان 2 / 1، بينما يعد ثانى مدرب أجنبى يتوج بالبطولة مع الفراعنة هو الإنجليزى مايك سميث، بنسخة 1986، والتى حقق فيها مصر البطولة بالتغلب على الكاميرون.

فهل يكون كيروش ثالث خواجة يقود الفراعنة لحصد اللقب الأفريقى، حال الفوز على السنغال اليوم، والتتويج بكأس أفريقيا الثامن للفراعنة.