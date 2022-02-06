ملمحًا لعقوبات كاف.. كيروش يُحمس المصريين بصورة قبل مواجهة السنغال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشر كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر رسالة عبر حسابه لإثارة حماس الجماهير قبل ساعات قليلة من انطلاق نهائي كأس أمم أفريقيا بين البطل التاريخي للمسابقة ومنتخب السنغال.

وعبر حسابه بموقع فيسبوك للتواصل الإجتماعي، نشر كيروش صورة له حبيسًا داخل الشباك بصحبة مساعده رودجر دي سا، ومن خلفهما ضياء السيد مدرب المنتخب المصري.

وكتب كيروش رسالة أعلى الصورة قال خلالها: "لا أحد يستطيع إيقاف رغبتنا في الفوز وعزيمتنا، فخور بكم".

وجاءت الصورة تلميحًا للعقوبة التي فرضها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" ضد كيروش ومساعده بالإيقاف بناء على قرارات سابقة بعد مواجهتي المغرب والكاميرون.

الجدير بالذكر أن ضياء السيد سيتولى إدارة منتخب مصر فنيًا داخل الملعب في مواجهة السنغال، في ظل إيقاف كيروش ودي سا.