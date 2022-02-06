حمد الله يوجه رسالة لحجازي ومدافع منتخب مصر يرد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

وجه الهداف المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم اتحاد جدة، رسالة إلى المحترف المصري أحمد حجازي وزميله في الفريق بعد الإصابة التي تعرض لها مع منتخب "الفراعنة" في بطولة كأس أمم أفريقيا.

واحتفل حمد الله بهدفه في شباك أبها من خلال رفع قميص اتحاد جدة إلى جانب عبارة "ألف سلامة عليك يا بطل"، حيث حقق "العميد" فوزًا بنتيجة (4-0) ضمن حسابات الدوري السعودي.

وتعرض حجازي للإصابة بتمزق عضلي خلال مباراة منتخب مصر والمغرب في دور الثمانية من بطولة كأس أمم أفريقيا، ليغيب المدافع المصري عن باقي مباريات البطولة.

حجازي بدوره رد على لافتة حمد الله عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، قائلاً :"الله يسلمكم يا أبطال وإن شاء الله نحقق كل اهدافنا مع بعض".

وأضاف :"بشكر كل عائلتي في نادي الاتحاد وجماهيره العظيمة على المسانده و إظهار مشاعرهم الطيبة لي ولمنتخب مصر ودعواتكم بالعودة أقوى وببطولة أفريقيا".

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر منافسه منتخب السنغال في نهائي مسابقة كأس أمم أفريقيا في لقاء يقام في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.