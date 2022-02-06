برشلونة الجديد يتخطى أتلتيكو مدريد برباعية في الدوري الإسباني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:

فاز برشلونة بصفقاته الجديدة على نظيره أتلتيكو مدريد 4-2، في التي جمعت بينهما على ملعب الكامب نو ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإسباني.

افتتح كاراسكو التهديف لأتلتيكو مدريد في الدقيقة الـ6، وعادل النتيجة جوردي ألبا في الدقيقة الـ8، وجاء الهدف الثاني لبرشلونة عن طريق جابي برأسية رائعة في الدقيقة الـ21، وسجل الهدف الثالث أروخو في الدقيقة 42، وأضاف الهدف الرابع داني ألفيش في الدقيقة 49، وقلص لويس سواريز الفارق في الدقيقة 58.

وشهدت المباراة الظهور الأول أداما تراوري مع برشلونة، وفي الشوط الثاني تم استبداله ليشارك بدلًا منه الصفقة الثانية الجديدة أوباميانج.

وارتفع برشلونة للنقطة الـ38 ليتقدم إلى المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني، فيما تجمد رصيد أتلتيكو مدريد عند النقطة 36 في المركز الخامس.

ملخص المباراة:

بدأ برشلونة بضغط عالي في بداية المباراة، ونجح في السيطرة على الكرة، وظهرت خطورة الفريق الكتالوني في الدقيقة الـ6، من تسديدة عن طريق فيران توريس مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى أتلتيكو مدريد.

ووسط غفلة من دفاع برشلونة، انطلق لويس سواريز من الجهة اليمنى، ومرر الكرة أرضية لكاراسكو داخل منطقة الجزاء ليسدد الكرة داخل الشباك، ويسجل الهدف الأول لأتلتيكو مدريد في الدقيقة الـ8.

لم يمر الكثير حتى استطاع داني ألفيش من تمرير الكرة عرضية خلف المدافعين لجوردي ألبا الذي سدد كرة صاروخية لتسكن الشباك، ويتعادل برشلونة في الدقيقة الـ10.

استمر برشلونة في محاولاته، حتى استطاع أداما تراوري الوافد الجديد للفريق الكتالوني من المرور في الجهة اليمنى وتمرير الكرة عرضية في الدقيقة 21، حولها جافي برأسية رائعة في الشباك ليسجل الهدف الثاني.

وقبل نهاية الشوط الأول ومن ركنية حولها بيكيه برأسية اصطدمت بالعارضة لتعود لأروخو الذي سددها ليسجل الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 42.

وفي بداية الشوط الثاني لم يمر الكثير حتى مرر جافي الكرة عرضية أرضية لتصل إلى ألفيش الذي سدد الكرة في الدقيقة 49، ليسجل الهدف الرابع لبرشلونة.

حصل أتلتيكو مدريد في الدقيقة 58 على ركنية، مررها خيمينيز إلى لويس سواريز الذي نجح أن يحولها برأسية في المرمى ليقلص الفارق.

دخل أتلتيكو مدريد المباراة وحاول العودة مرة آخرى في النتيجة، وفي تدخل عنيف من داني ألفيش ظهير أيمن برشلونة على كاراسكو استدعى حكم الفيديو "فار" حكم الساحة ليقرر إشهار البطاقة الحمراء لألفيش في الدقيقة 68، ليكمل الفريق الكتالوني المباراة بـ10 لاعبين.

استمرت المحاولات متبادلة ولم ينجح أتلتيكو مدريد من استغلال النقص العددي، لتنتهي المباراة بفوز برشلونة 4-2.

تشكيل برشلونة:

حراسة المرمى: تير شتيجن.

الدفاع: جوردي ألبا، أروخو، جيرارد بيكيه، داني ألفيس.

الوسط: فرينكي دي يونج، بوسكيتس، بيدري.

الهجوم: جافي، فيران توريس، أداما تراوري.

تشكيل أتلتيكو مدريد:

حراسة المرمى: يان أوبلاك

الدفاع: سيمي فرسالجكو، خوسي ماريا خيمينيز، ستيفان سافيتش، ماريو هيرموسو

الوسط: يانيك فيريرا كاراسكو، رودريجو دي بول، خورخي كوكي، توماس ليمار

الهجوم: جواو فيليكس، لويس سواريز