الامارات | تشكيل مصر المتوقع أمام السنغال في نهائي كأس الأمم الإفريقية وموقف محمد الشناوي

شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل مصر المتوقع أمام السنغال في نهائي كأس الأمم الإفريقية وموقف محمد الشناوي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض منتخب مصر اليوم مباراة مصيرية في نهائي كأس الأمم الإفريقية أمام السنغال ويبحث عن التتويج باللقب الثامن في تاريخه أمام منتخب يبحث عن أول بطولة ولكنه يضم نخبة من النجوم، وعانى المنتخب المصري من إصابات كثيرة الفترة الأخيرة أبعدت عدداً من اللاعبين في مقدمتهم أحمد حجازي، عن البطولة إضافة إلى الحارس الدولي الأول محمد الشناوي الذي تأكد غيابه أيضاً عن المباراة النهائية التي ستشهد الدفع بالحارس محمد أبوجبل.

ويشهد ملعب أوليمبي بالعاصمة الكاميرونية ياوندي، أحداث مباراة مصر والسنغال في الدور النهائي للكان 2021، بعد أن نجح المنتخب المصري في التأهل إلى النهائي، عقب الفوز على الكاميرون المستضيف للبطولة، بركلات الترجيح بنتيجة 3-1.

ويشهد تشكيل مصر المتوقع المفاضلة الدفع بلاعب جديد في التشكيل الأساسي لتعويض غياب عمر كمال لحصوله على إنذارين وسيتم الدفع باللاعب إمام عاشور أو مهند لاشين في مركز الظهير الأيمن، بينما يحافظ على مكانة بحراسة المرمى محمد أبو جبل.

ويشهد تشكيل مصر المتوقع في مباراة السنغال اليوم تواجد كلاً من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خد الدفاع: أحمد فتوح، محمود حمدي الونش، محمد عبد المنعم، إمام عاشور.

خط الوسط: حمدي فتحي، محمد النني، عمرو السولية.

خد الهجوم: عمر مرموش، مصطفى محمد، محمد صلاح

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