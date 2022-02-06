الامارات | تشيلسي يصل أبوظبي للمشاركة في مونديال الأندية

شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي يصل أبوظبي للمشاركة في مونديال الأندية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصلت إلى العاصمة أبوظبي صباح اليوم الأحد بعثة تشيلسي الإنجليزي بطل دوري أبطال أوروبا، الذي يستعد لخوض منافسات كأس العالم للأندية «الإمارات 2021».

ويبدأ تشيلسي رحلته نحو تحقيق لقبه الأول في مونديال الأندية من الدور نصف النهائي، الذي يقام يوم الأربعاء المقبل على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، إذ بدأ الفريق تدريباته مساء عقب الحصول على قسط من الراحة بعد الوصول إلى أبوظبي.

وتغيب عن بعثة الفريق في العاصمة الإماراتية، المدير الفني الألماني توماس توخيل، الذي أصيب بفيروس كورونا قبل مباراة الفريق مع بلايموث مساء السبت في كأس الاتحاد الإنجليزي التي فاز بها البلوز بهدفين مقابل هدف.

ويأمل النادي الإنجليزي لحاق مدربه بالفريق في أبوظبي والحصول على نتيجة سلبية في الأيام القليلة القادمة، مثلما حدث مع بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، إلا أن المؤشرات تتجه نحو غيابه عن مباراة نصف النهائي، إذ من المفترض أن ينهي فترة العزل يوم الخميس المقبل، والآمال معلقة على لحاقه بالمباراة الثانية في حال تأهل الفريق إلى النهائي.

ويشارك تشيلسي في مونديال الأندية للمرة الثانية في تاريخه بعدما سبق له المشاركة في نسخة عام 2012، وفاز في نصف النهائي على مونتيري المكسيكي 3-1، قبل أن يخسر في النهائي أمام كورنثيانز البرازيلي 0-1.

ويفتقد تشيلسي في مونديال الأندية جهود مدافعه الدولي الإنجليزي ريس جيمس، بعد تعرضه لإصابة في أوتار الركبة، كما تحوم الشكوك حول مشاركة المغربي حكيم زياش مع الفريق في نصف النهائي، بعد معاناة مع مشكلة عضلية بحسب ما أعلن النادي الإنجليزي خلال مباراته مع بلايموث في كأس الاتحاد.

كما عانى ميسون ماونت من إصابة خلال نفس المباراة، مما اضطر مساعد المدرب أرنو ميلتشيلز إلى إخراجه في الوقت الإضافي، إذ أكد ميلتشيلز أن اللاعب سيجري بعض الاختبارات لتحديد مدى الإصابة، آملاً ألا تكون إصابة سيئة تغيب اللاعب عن الفريق في مونديال الأندية.

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