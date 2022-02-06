بعد إلغاء الأشوط الإضافية في مباراة تحديد المركز الثالث.. نص لائحة البطولة في حال تعادل مصر مع السنغال في نهائي أمم أفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يواجه المنتخب الوطني، نظيره السنغالي، في التاسعة مساء اليوم الأحد، على ملعب أولمبي بالعاصمة الكاميرونية ياوندي، في نهائي كأس الأمم الإفريقية 2021.

وبحسب لائحة البطولة، فإنه في حالة التعادل بعد نهاية الوقت الأصلي في المباراة النهائية، يتم اللجوء لوقت إضافي على شوطين مدة كل منهما 15 دقيقة، وإذا استمر التعادل سيتم تحديد الفائز بركلات الترجيح من علامة الجزاء بما يتوافق مع قوانين اللعبة.

يأتي ذلك على عكس ما تم في مباراة تحديد المركز الثالث بين الكاميرون وبوركينا فاسو، حيث تم اللجوء مباشرة لركلات الترجيح دون أشواط إضافية، وهو ما تحدده اللائحة أيضا.

وبدأ المنتخب الوطنى مشواره فى النسخة الحالية من البطولة بهزيمة مفاجئة بعد خسارته فى أول لقاء بدور المجموعات أمام منتخب نيجيريا بهدف نظيف، ثم الفوز على غينيا بيساو بهدف نظيف، والفوز على السودان بهدف نظيف أيضاً، ليتأهل ثان مجموعته برفقة النسور الخضر.

وفى دور الـ 16 تغلب الفراعنة على منتخب كوت ديفوار بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5/4، قبل أن يهزم المنتخب المغربى فى ربع النهائى بنتيجة 2/1، ثم المنتخب الكاميروني بنتيجة 3/1 بركلات الجزاء الترجيحية، لتضرب مصر موعداً مع السنغال في المباراة النهائية.

حكم مباراة مصر والسنغال

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» إسناد مهمة إدارة مباراة مصر والسنغال في نهائي كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون إلى الجنوب أفريقي فيكتور جوميز.

التشكيل المتوقع

يغيب عن الفراعنة عمر كمال عبد الواحد للإيقاف، ومن المتوقع أن يبدأ كيروش بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أبوجبل

الدفاع: إمام عاشور، الونش، محمد عبد المنعم، أبو الفتوح

الوسط: النني، السولية، محمد صلاح، مرموش، حمدي فتحي

الهجوم: مصطفى محمد

القنوات الناقلة

تنقل المباراة عبر مجموعة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية والتي حدتت قناتي beIN Sports HD 1،2 Max لنقل اللقاء، بتعليق: علي محمد علي.