الخليج 365 يكشف.. كواليس تحصين موسيماني من احتجاج مونتيري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الحكيم طه:

نجح النظام الذي تتبعه إدارة الأهلي في تحصين تواجد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول في مبارة مونتيري ببطولة كأس العالم للأندية من إمكانية تقديم بطل المكسيك احتجاج رسمي.

والتقى الأهلي مساء أمس السبت مع مونتيري في مباراة الدور الثاني بمونديال الأندية وحقق الفريق الأحمر الفوز بهدف دون رد.

وفي اليوم الثاني، لوصول بعثة الأهلي إلى مدينة أبو ظبي التي تستضيف مونديال الأندية، تعرض موسيماني للإصابة بفيروس كورونا وخضع للعديد من المسحات حتى جاءت المسحة الرئيسية التي خضع لها يوم الجمعة (ليلة مواجهة مونتيري) سلبية.

وقال مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة، إن "سيستم" الأهلي وتمرسه في مواقف كثيرة لعب دوراً مهماً في تجنب أي أزمة قد تحدث.

وأضاف: "الأهلي تعامل بشكل رسمي مع الأمر حيث خاطب اللجنة المنظمة للبطولة واخطرها بسلبية المسحتين الأخيرتين لموسيماني وطلب منهم موافقة علي إنهاء العزل وقيادته للفريق أمام مونتيري ".

وتابع: "الأهلي تلقي موافقة من اللجنة المنظمة وأعلنها عبر موقعه الرسمي بقيادة موسيماني في المباراة أمام مونتيري التي اقيمت بملعب آل نهيان".

وواصل: "اللجنة الطبية وافقت علي قيادة موسيماني للفريق الاحمر في مباراة مونتيري بعد اعتماد المسحة الطبية الثانية التي أجراها وجاءت نتيجتها سلبية".

وشدد أن السيستم الذي يتبعه الأهلي منحه موافقة رسمية وبالتالي حين حاول مسئولي مونتيري الإحتجاج علي تواجد موسيماني رفض مراقب المباراة النظر للأمر لوجود موافقة نهائية رسمية من اللجنة المنظمة.