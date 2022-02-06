مراسل مكسيكي ينفعل على الهواء بعد خسارة مونتيري أمام الأهلي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

فتح مراسل مكسيكي يٌدعى جويل كانوجر الذي يعمل لدى صحيفة " Multimedios Deportes" النار على أداء مونتيري أمام الأهلي في المباراة التي جمعتهما في الدور الثاني ببطولة كأس العالم للأندية.

والتقى الأهلي مساء أمس السبت مع مونتيري المكسيكي وحقق الفوز عليه بهدف دون رد ليتأهل الفريق الأحمر إلى نصف النهائي ويضرب موعدا مع بالميراس البرازيلي يوم الثلاثاء المقبل.

ويبدو أن الأداء المتواضع الذي ظهر عليه فريق مونتيري خلال المباراة أثار غضب الجماهير المكسيكية التي كانت تنتظر من ممثلها أن يتأهل إلى نصف النهائي مستغلا الغيابات الجمة لفريق الأهلي سواء بسبب الإصابات أو التواجد بين قائمة منتخب مصر الذي يشارك حاليا في بطولة كأس أمم أفريقيا.

جويل خلال ظهوره عبر بث حي للصحيفة التي يعمل لديها، قال: "ذهب مونتيري إلى كأس العالم للأندية ليصبح أضحوكة".

وأضاف: "المشجعون الذين ذهبوا لمشاهدة مونتيري باعوا سياراتهم وأشياء من منازلهم وملابسهم من أجل مساندة ودعم الفريق".

وتابع: "لقد رأيتهم يبكون بعد الخسارة، الأداء والهزيمة كانا بمثابة عدم احترام للجماهير التي زحفت خلف فريقها".

جدير بالذكر أن بطولة كأس العالم للأندية تقام حاليا في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن المقرر أن تقام مباراة النهائي يوم 12 من فبراير الجاري.