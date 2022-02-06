ماذا قدم منتخبا مصر والسنغال للوصول إلى نهائي أمم أفريقيا؟ (تقرير رقمي)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:

يستعد منتخب مصر لمواجهة منتخب السنغال، اليوم الأحد في تمام الساعة التاسعة مساءً، في المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية المقامة في الكاميرون.

ويسعى منتخب مصر لحصد اللقب الثامن في تاريخ بطولاته بكأس الأمم الأفريقية، بعد أن نجح في التتويج بالبطولة في 7 نسخ سابقة أعوام (1956، 1958، 1986، 1998، 2006، 2008، 2010).وفي المقابل يأمل منتخب السنغال في تحقيق لقبه الأول في كأس الأمم الأفريقية حيث يعد أفضل إنجاز له هو الوصيف في نسختي (2002، 2019).

ويعد مشوار منتخب مصر للوصول إلى المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية هو الأصعب هي التقى الفراعنة بأقوى منتخبات القارة بداية بموقوعه مع منتخب نيجيريا في دور المجموعات، وفي دور الـ16 منتخب كوت ديفوار، وفي ربع النهائي أمام منتخب المغرب، وفي دور نصف النهائي أمام منتخب الكاميرون البلد المضيف.

وجاء مشوار منتخب السنغال أسهل بالنسبة لمنتخب مصر حيث تواجد في المجموعة الثانية مع منتخبات غينيا ومالاوي وزيمبابوي، وفي الدور الـ16 منتخب كاب فيردي، في دور ربع النهائي غينيا الإستوائية، وفي نصف النهائي منتخب بوركينا فاسو.

ويرصد الخليج 365 أرقام متخبي مصر والسنغال في مشوارهم بكأس الأمم الأفريقية.

أرقام منتخب مصر في مشواره بالبطولة:

المباريات: 6

الأهداف المسجلة: 4

الأهداف المستقبلة: 2

شباك نظيفة: 4

الأهداف المتوقعة: 9

صناعة الأهداف: 3

المحاولات: 73

المحاولات الناجحة: 21

مراوغات صحيحة: 58

مراوغات لم تكتمل: 43

الركنيات: 39

الوقوع في التسلل: 6

التمريرات: 78% نسبة النجاح

أرقام منتخب السنغال في مشواره بالبطولة:

المباريات: 6

الأهداف المسجلة: 9

الأهداف المستقبلة: 2

شباك نظيفة: 4

الأهداف المتوقعة: 4

صناعة الأهداف: 6

المحاولات: 77

المحاولات الناجحة: 24

مراوغات صحيحة: 52

مراوغات لم تكتمل: 35

الركنيات: 33

الوقوع في التسلل: 9

التمريرات: 82% نسبة النجاح