ماذا يحدث إذا تعادلت مصر مع السنغال في نهائي أمم أفريقيا؟ (لائحة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

سيخوض منتخب مصر مساء اليوم الأحد المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 في مواجهة نظيره السنغالي على ملعب "أوليمبي" في العاصمة الكاميرونية ياوندي.

واحتكم فريقا بوركينا فاسو والكاميرون في مباراة تحديد المركز الثالث إلى ركلات الترجيح مباشرةً بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل (3-3)، قبل أن يحسم الأسود الميدالية البرونزية.

لكن وفقا للائحة البطولة، في حالة التعادل بعد نهاية الوقت الأصلي في المباراة النهائية، يجب لعب وقت إضافي على شوطين مدتهما 15 دقيقة، وإذا استمر التعادل سيتم تحديد الفائز بركلات الترجيح من علامة الجزاء بما يتوافق مع قوانين اللعبة.

يذكر أن مصر تأهلت إلى المباراة النهائية لبطولة أمم أفريقاي بعد خوضها أشواطاً إضافية أو ركلات ترجيح في آخر 3 مباريات، ثمن النهائي أمام كوت ديفوار (5-4) بركلات الترجيح، ربع النهائي أمام المغرب (2-1)، نصف النهائي أمام الكاميرون (3-1) بركلات الترجيح.