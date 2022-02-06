بينها 5 مفتوحة.. 7 قنوات تذيع مباراة نهائي كأس الأمم الأفريقية بين مصر والسنغال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد عمر:
يصطدم منتخب مصر بمنافسه السنغالي في التاسعة من مساء اليوم الأحد في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تختتم اليوم .
وتنقل المباراة عبر مجموعة قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للبطولة والتي خصصت قناتي beIN SPORTS MAX HD 1 وbeIN SPORTS MAX HD 2 لنقلها.
وتنقل المباراة عبر مجموعة قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للبطولة والتي خصصت قناتي beIN SPORTS MAX HD 1 وbeIN SPORTS MAX HD 2 لنقلها.
تردد قناة beIN SPORTS MAX HD 1 الناقلة لكأس الأمم الأفريقية على نايل سات:
التردد: 12604
الاستقطاب: أفقي
الترميز: 27500
معدل تصحيح الخطأ: 3/2
تردد قناة beIN SPORTS MAX HD 2 الناقلة لكأس الأمم الأفريقية على نايل سات:
التردد: 11013
الاستقطاب: أفقي
الترميز: 27500
معدل تصحيح الخطأ: 3/2
تردد قناة tvt التوجولية (مفتوحة) عبر قمر يوتلسات 9 شرق
التردد: 11900
الاستقطاب: أفقي
الترميز: 27500
تردد قناة Rti الإيفوارية (مفتوحة) عبر قمر يوتلسات 9 شرق
التردد: 11900
الاستقطاب: أفقي
الترميز: 27500
تردد قناة Ortb البينينية (مفتوحة) عبر قمر يوتلسات 9 شرق
التردد: 11900
الاستقطاب: أفقي
الترميز: 27500
تردد قناة TRT (مفتوحة) عبر قمر يوتلسات 7 شرق
التردد: 11900
الاستقطاب: أفقي
الترميز: 27500
تردد القناة الأرضية الجزائرية "Programme National" عبر قمر نايلسات
التردد: 11680
الاستقطاب: أفقي
الترميز: 27500