تعرف على قيمة الجائزة المالية لمنتخب مصر في حال التتويج بكأس الأمم الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:

يستعد منتخب مصر لمواجهة منتخب السنغال، اليوم الأحد في تمام الساعة التاسعة مساءً، في المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية المقامة في الكاميرون.

ونجح منتخب مصر في الوصول إلى المباراة بعد الفوز على منتخب الكاميرون (3-1) بركلات الترجيح في المباراة التي جمعت في دور نصف النهائي من كأس الأمم الأفريقية.

وكانت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم «"كاف" أعلنت عن زيادة الجوائز المالية، للمنتخبات المشاركة في البطولة، مقارنًة بمكافآت النسخة الماضية، حيث بلغت الزيادة الإجمالية للمكافآت المالية إلى 1.850 مليون دولار.

تبدأ الجوائز المالية من ربع النهائي، حيث يحصل كل متأهل على مبلغ 1.175 مليون دولار، بعد أن كان يحصل على مليون فقط.

زادت جوائز كأس أمم أفريقيا المالية للمتأهلين لنصف النهائي أيضا، حيث أصبحت 2.2 مليون دولار، بعد أن كانت مليوني دولارفقط.

ومن المنتظر أن يحصل صاحب المركز الثاني في كأس الأمم الأفريقية على جائزه مالية قدرها 2.75 مليون دولار، وقد كانت في السابق 2.5 مليون، أما البطل، فأصبح يحصل على 5 ملايين دولار، بدلاً من 4.5 مليون فقط.

ويسعى منتخب مصر لحصد اللقب الثامن في تاريخ بطولاته بكأس الأمم الأفريقية، بعد أن نجح في التتويج بالبطولة في 7 نسخ سابقة أعوام (1956، 1958، 1986، 1998، 2006، 2008، 2010).

وفي المقابل يأمل منتخب السنغال في تحقيق لقبه الأول في كأس الأمم الأفريقية حيث يعد أفضل إنجاز له هو الوصيف في نسختي (2002، 2019).