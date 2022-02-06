بيكويريز يدعم بالميراس أمام الأهلي.. وإيجابية حارس ومهاجم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد موقع "بالميراس أونلاين" أن الأورجوياني خواكين بيكويريز لاعب فريق بالميراس البرازيلي تعافى من الإصابة بفيروس كورونا، بينما جاءت عينة جابرييل فيرون والحارس فينيسيوس سيلفستر إيجابية حتى الآن.

وتوجهت بعثة بالميراس إلى مدينة أبو ظبي الإماراتية استعدادا لمواجهة الأهلي بنصف نهائي كأس العالم للأندية يوم الثلاثاء المقبل.

وأوضح الموقع المختص بأخبار نادي بالميراس أن بيكويريز سيدعم صفوف الفريق البرازيلي أمام الأهلي، بينما يواصل المهاجم فيرون والحارس سيلفستر تعافيهما من الإصابة بكوفيد -19 وقد يكونان خارج قائمة مباراة الأهلي.

وأضاف الموقع أن الحارس الشاب ماتيوس سيتم تسجيله في قائمة الفريق البرازيلي تحسبا لغياب سيلفستر، كما سيعوض جيوفاني غياب فيرون في حالة استمرار إيجابية العينة الخاصة به التي سيخضع لها اليوم الأحد.

جدير بالذكر أن الأهلي تأهل إلى نصف نهائي مونديال الأندية بعد الفوز على مونتيري المكسيكي بهدف دون رد سجله محمد هاني.