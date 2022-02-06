موسيماني: لماذا يلعب بالميراس في نصف النهائي؟.. لقد فزنا عليه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

انتقد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، نظام بطولة كأس العالم للأندية، مشيرا إلى أن بطل أفريقيا أثبت في النسخ الماضية أنه لا يقل عن بطل أمريكا الجنوبية.

وضرب الأهلي بطل إفريقيا موعدا مع بالميراس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية في نصف نهائي كأس العالم للأندية يوم الثلاثاء المقبل، بعد تجاوز مونتيري المكسيكي في الدور الأول أمس السبت بهدف نظيف.

وقال موسيماني في تصريحات نقلتها صحيفة "جلوبو سبورت" البرازيلية: "كم مرة يجب على الأفارقة إثبات ذلك؟ ما هو المعيار؟ لماذا يلعب بالميراس في نصف النهائي؟ لقد فزنا عليهم العام الماضي، ماهو الفرق؟".

وأضاف: "ألم يحن الوقت لأن تلعب الأندية الأفريقية في نصف نهائي كأس العالم للأندية؟"، في تصريحات وصفتها الصحف البرازيلية بـ"إثارة ثورة".

وكان موسيماني، الذي فاز مع الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا مرتين، تفوق على بالميراس في كأس العالم للأندية العام الماضي 2020 بركلات الترجيح وتمكن من الحصول على المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية في شكلها الحالي للمرة الـ17، حيث يلعب بطلا دوري أبطال أوروبا وكأس الليبرتادورس من نصف نهائي البطولة، بينما يلعب كل من بطل إفريقيا، آسيا وكونكاكاف من ربع النهائي.

يُذكر أن هذه هي المرة السابعة التي يصل فريق إفريقي إلى نصف نهائي مونديال الأندية، منهم أربع مرات للنادي الأهلي.